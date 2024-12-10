Актёр Кевин Костнер соблазнил местную молодую девушку во время съёмок

Актёр Кевин Костнер покинул сериал "Йеллоустоун" после того, как его обвинили в романе с молодой девушкой.
Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер поженились в 2004 году, у них родилось трое детей (6-летняя Кейден, 14-летняя Хейс и 13-летняя Грейс), но недавно они решили развестись, настоящая причина которого стала известна только сейчас, сообщает Life.
Выяснилось, что время съемок актёр сблизился с местной девушкой из Монтаны, и она забеременела от него. По данным газеты, по этой причине Кристина Баумгартнер развелась с актёром. Развод не был мирным, известно, что супруги даже ссорились из-за посуды.
Ранее Кевин Костнер утверждал, что подозревал, что Кристина изменяла ему с их соседом Джошем Коннором. Эта информация не подтвердилась.
Ке́вин Майкл Ко́стнер (англ. Kevin Michael Costner; род. 18 января 1955, Линвуд, штат Калифорния) — американский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант.
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