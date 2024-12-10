Анастасия Стоцкая вышла в свет с детьми, похожими на Киркорова

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Певица Анастасия Стоцкая недавно появилась на публике в сопровождении своих детей от бывшего супруга, бизнесмена Сергея Абгаряна.

Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Стоцкая

В последнее время её наследников часто сравнивают с народным артистом России Филиппом Киркоровым, с которым у певицы когда-то были отношения.

Сама Анастасия не удивляется слухам о внешнем сходстве своих детей с музыкантом.

"Они действительно похожи, это правда. Не знаю, может быть, это какая-то кармическая встреча. Мы с Киркоровым и сами похожи", — приводит слова артистки Telegram-канал "Звёздная пыль".

Анастасия считает, что люди просто хотят верить в какую-то легенду, но ей нет смысла скрывать правду. Она убеждена, что если бы её дети действительно были от Киркорова, об этом уже было бы известно.

Ранее Лариса Долина также отреагировала на вопрос журналистки.

Уточнения

Анастаси́я Алекса́ндровна Сто́цкая (укр. Анастасія Олександрівна Стоцька; род. 7 октября 1982, Киев, Киевская область, УССР, СССР) — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии «Золотая маска» за роль Флоренс Васси в мюзикле «Шахматы» (2022).



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