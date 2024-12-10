Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маргарита Суханкина рассказала, как бороться с нетрезвыми зрителями на концертах
Ольга Бузова вспомнила о реакции Дмитрия Тарасова на её дебютную песню: мой мир рухнул
Певец Анатолий Цой рассказал о самочувствии после операций
Жених Ксении Бородиной объяснил, почему резко высказался в адрес участницы шоу
Секрет идеальной заправки для винегрета
Семь продуктов, которые перестают быть полезными, если вы едите их в большом количестве
Боль, достойная легенды: всё об укусе муравья-пулемётчика
Абхазия оставила своих граждан без света из-за нелегального майнинга
Водители могут ехать спокойно: за эти неисправности не потревожит ГАИ

Анастасия Стоцкая вышла в свет с детьми, похожими на Киркорова

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Анастасия Стоцкая недавно появилась на публике в сопровождении своих детей от бывшего супруга, бизнесмена Сергея Абгаряна.

Анастасия Стоцкая
Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Стоцкая

В последнее время её наследников часто сравнивают с народным артистом России Филиппом Киркоровым, с которым у певицы когда-то были отношения.

Сама Анастасия не удивляется слухам о внешнем сходстве своих детей с музыкантом.

"Они действительно похожи, это правда. Не знаю, может быть, это какая-то кармическая встреча. Мы с Киркоровым и сами похожи", — приводит слова артистки Telegram-канал "Звёздная пыль".

Анастасия считает, что люди просто хотят верить в какую-то легенду, но ей нет смысла скрывать правду. Она убеждена, что если бы её дети действительно были от Киркорова, об этом уже было бы известно.

Ранее Лариса Долина также отреагировала на вопрос журналистки.

Уточнения

Анастаси́я Алекса́ндровна Сто́цкая (укр. Анастасія Олександрівна Стоцька; род. 7 октября 1982, Киев, Киевская область, УССР, СССР) — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии «Золотая маска» за роль Флоренс Васси в мюзикле «Шахматы» (2022).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рецепт драников, который понравится даже привередам
Еда и рецепты
Рецепт драников, который понравится даже привередам Аудио 
Прогрев двигателя зимой: правда и мифы, которые могут вам дорого стоить
Авто
Прогрев двигателя зимой: правда и мифы, которые могут вам дорого стоить
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Еда и рецепты
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова Сводка с фронта: Киев хочет продолжать воевать без помощи США, Покровск под угрозой окружения Дмитрий Плотников Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Последние материалы
Анастасия Стоцкая вышла в свет с детьми, похожими на Киркорова
Семь продуктов, которые перестают быть полезными, если вы едите их в большом количестве
Боль, достойная легенды: всё об укусе муравья-пулемётчика
Абхазия оставила своих граждан без света из-за нелегального майнинга
Водители могут ехать спокойно: за эти неисправности не потревожит ГАИ
Основные причины опадения яблок в середине лета
Простой способ защитить растения: дезинфекция поликарбонатной теплицы
Мать Александра Реввы упрекнула сына в отсутствии финансовой помощи
Почему развитые цивилизации могут избегать контактов с нами
Умные тренировки: меньше времени, больше результата
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.