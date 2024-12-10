Лариса Долина вышла из себя после вопроса журналистки: даже отвечать не хочется

Народная артистка России Лариса Долина встретилась с журналистами за кулисами "Песни года". Однако вопрос о её причёске вызвал у неё раздражение.
Певица поделилась, что специально для этого мероприятия известный дизайнер Джемал Махмудов создал для неё зелёный костюм. Украшения же были куплены отдельно.
Когда же журналисты спросили, почему в этот вечер она решила собрать волосы в хвост, Лариса Долина не смогла сдержать эмоций.
"Вы задаёте такие странные вопросы, что даже отвечать на них не хочется, правда," — цитирует её ответ Telegram-канал "Звездач".
Также она подчеркнула, что любит все новогодние традиции и с удовольствием проводит праздники в кругу близких и друзей.
Ранее Иван Ургант и Алла Михеева впервые за долгое время появились вместе.
Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).
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