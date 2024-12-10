Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вышла замуж: Настя Ивлеева скромно поделилась переменами в личной жизни
Ксения Бородина заявила, что её выбор спутника жизни одобрили няни дочек
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
На Ямале выплатят 3 миллиона рублей матерям, родившим первенца до 30 лет
В Европе отменяют концерты Альбины Джанабаевой: в чём причина
Жених Бородиной раскрыл, как его дочь отреагировала на помолвку с телеведущей
Новые штрафы за нарушения ПДД начнут действовать с 1 января
Пока народ копейки считает! Раскрыты шокирующие зарплаты банковской элиты
Роспотребнадзор сообщил о снижении на 1,3% заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ

Отец Анастасии Ивлеевой отреагировал на новость о замужестве дочери

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Отец известной блогерши Анастасии Ивлеевой, Вячеслав Ивлеев, признался, что не был в курсе изменений в личной жизни дочери.

Анастасия Ивлеева
Фото: youtube.com by канал Лука Ебков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Ивлеева

Он заявил, что не только не знает о замужестве дочери, но и не знаком с её избранником. Об этом пишет 360. ru.

Сама Анастасия Ивлеева в своём Telegram-канале сообщила о том, что вышла замуж. Однако она не раскрыла личность своего возлюбленного и не поделилась подробностями этого радостного события.

Ранее блогерша уже была замужем. С 2019 по 2021 год её супругом был известный рэп-исполнитель Элджей, он же Алексей Узенюк. Телеведущая рассказывала, что они расстались, так как оказались не готовы к семейной жизни.

Анастасия Ивлеева не скрывала, что тяжело переживала разрыв отношений с возлюбленным, который заменял ей всех.

Ранее Марк Богатырёв появился на публике с трёхлетним сыном.

 

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (во время замужества Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Экономика и бизнес
Погибла мечта Европы об энергетической независимости Аудио 
Кто по закону имеет право войти в вашу квартиру без разрешения: что делать, если вы не хотите открывать дверь
Недвижимость
Кто по закону имеет право войти в вашу квартиру без разрешения: что делать, если вы не хотите открывать дверь Аудио 
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Красота и стиль
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Запад перестал восторгаться поражением России в Сирии в связи с надвигающимся хаосом Любовь Степушова Сводка с фронта: Киев хочет продолжать воевать без помощи США, Покровск под угрозой окружения Дмитрий Плотников Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Последние материалы
Отец Анастасии Ивлеевой отреагировал на новость о замужестве дочери
Вышла замуж: Настя Ивлеева скромно поделилась переменами в личной жизни
Ксения Бородина заявила, что её выбор спутника жизни одобрили няни дочек
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
На Ямале выплатят 3 миллиона рублей матерям, родившим первенца до 30 лет
В Европе отменяют концерты Альбины Джанабаевой: в чём причина
Жених Бородиной раскрыл, как его дочь отреагировала на помолвку с телеведущей
Новые штрафы за нарушения ПДД начнут действовать с 1 января
Пока народ копейки считает! Раскрыты шокирующие зарплаты банковской элиты
Роспотребнадзор сообщил о снижении на 1,3% заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.