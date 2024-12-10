Отец Анастасии Ивлеевой отреагировал на новость о замужестве дочери

Отец известной блогерши Анастасии Ивлеевой, Вячеслав Ивлеев, признался, что не был в курсе изменений в личной жизни дочери.

Фото: youtube.com by канал Лука Ебков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Ивлеева

Он заявил, что не только не знает о замужестве дочери, но и не знаком с её избранником. Об этом пишет 360. ru.

Сама Анастасия Ивлеева в своём Telegram-канале сообщила о том, что вышла замуж. Однако она не раскрыла личность своего возлюбленного и не поделилась подробностями этого радостного события.

Ранее блогерша уже была замужем. С 2019 по 2021 год её супругом был известный рэп-исполнитель Элджей, он же Алексей Узенюк. Телеведущая рассказывала, что они расстались, так как оказались не готовы к семейной жизни.

Анастасия Ивлеева не скрывала, что тяжело переживала разрыв отношений с возлюбленным, который заменял ей всех.

Ранее Марк Богатырёв появился на публике с трёхлетним сыном.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (во время замужества Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



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