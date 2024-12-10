Вышла замуж: Настя Ивлеева скромно поделилась переменами в личной жизни

В своём личном микроблоге Настя Ивлеева поделилась радостной новостью о переменах в личной жизни. Публикация вызвала множество положительных откликов от поклонников, желающих ей счастья.

Фото: Канал t.me/ivleeva360 by Скриншот канала t.me/ivleeva360, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скриншот канала Насти Ивлеевой

"Вышла замуж", — лаконично написала Настя.

О том, что в её жизни появился новый человек, она сообщила только в конце ноября, рассказав, что решила познакомить своего избранника с семьёй. Однако пользователи сети так и не узнали, кто же он.

За это время Настя не публиковала совместный контент со своим возлюбленным. Поэтому поклонники знают только то, что отношения начались недавно. и многие переживают, что она снова поспешила узаконить отношения.

В жизни Ивлеевой уже был подобный опыт. В 2018 году стало известно о её отношениях с рэпером Элджеем. Через год они тихо поженились. Однако счастье длилось недолго: в 2021 году пара так же тихо рассталась.

С тех пор Ивлеевой часто приписывали романы с разными мужчинами, но она не хотела делиться подробностями своей личной жизни и не комментировала слухи.

После скандала с голой вечеринкой, Настя исчезла из публичного пространства, закрылась в себе, путешествует по городам России и делится впечатлениями от поездок. Девушка называет это творческим отпуском. По её словам, она пока не готова рассказывать о своей новой жизни и давать интервью.

"После "отмены" и творческого отпуска жизнь есть. Она идёт. И она прекрасна", — недавно писала звезда соцсети.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева - российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер, а также как ведущая телепередачи "Орёл и решка" на телеканале "Пятница!".





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