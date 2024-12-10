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Акушер-гинеколог усомнилась в том, что 53-летняя Федункив сама родила ребёнка: дураков нет

2:08
Шоу-бизнес

Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, старший преподаватель медицинского факультета университета "Синергия" Любовь Ерофеева объяснила, почему не верит в то, что Марина Федункив сама выносила и родила ребёнка.

Актриса Марина Федункив
Фото: https://vk.com/fedunkiv_m by ВК-аккаунт Марины Федункив is licensed under public doman
Актриса Марина Федункив

У специалиста возникли профессиональные сомнения в том, что Марина Федункив стала матерью естественным путём в 53 года.

"В таком возрасте уже не может быть собственных яйцеклеток. Если они только не были в 35-летнем возрасте заморожены. Если они были так давно заморожены, то, значит, их можно использовать. И женщину в 53-летнем возрасте заставлять родить — это, конечно, мастерство эквилибристики. Вероятнее всего, конечно, нет. Но пусть нам рассказывают из шоу-бизнеса звезды свои легенды, мы их будем внимательно слушать и делать выводы о том, что вероятнее всего, это PR-акция", — выразил своё мнение эксперт в беседе с Pravda.Ru.

Ерофеева вспомнила случай, когда специалисты помогли родить 57-летней женщине, однако это случай был исключением из правил.

"Природу, к сожалению, невозможно обмануть. Это все из области фантастики" — выразила своё экспертное мнение гинеколог.

Она рассказала, что жительницам Москвы предлагают заморозить свои яйцеклетки.

"Московское правительство на это выделило средства, и идёт сейчас программа, что женщины могут, во-первых, выяснить каков у них овариальный ресурс, достаточно ли у них яйцеклеток в возрасте старше 27 лет, могут заморозить их и использовать по своему усмотрению в более поздние сроки, когда будет удобно, либо когда сочтут необходимым стать матерью", — рассказала Ерофеева.

Акушер посоветовала артистке меньше рассказывать о своей личной жизни.

"Надеюсь, я не обидела Марину, я являюсь её поклонницей, но, мне кажется, что не следовало об этом с таким фурором сообщать. Потому что в аудитории дураков нет", — рассказала эксперт.

Уточнения

Мари́на Гаври́ловна Феду́нкив (род. 27 августа 1971, Пермь, СССР) — российская комедийная актриса кино, телевидения и дубляжа, сценаристка, диджей, певица, телеведущая, блогер. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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