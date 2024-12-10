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Певица Лолита Милявская обвинила россиян в пьянстве

Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская констатировала, что жители России стали больше пить на фоне стресса.

Певица Лолита Милявская
Фото: https://vk.com/lolitasu by ВК-аккаунт Лолиты Милявской is licensed under public doman
Певица Лолита Милявская

Лолита Милявская обратила внимание на то, что россияне стали неумеренно употреблять спиртные напитки. Заметила она это, наблюдая за поведением зрителей в разных городах России. 

Ранее не явившейся на суд Лолите Милявской пригрозили штрафом.

Звезда не одобрила асоциальное поведение.

"Надо уважать свободу других. Трезвые люди хотят посмотреть концерт, а вынуждены смотреть на чью-то попу перед собой, выслушивать мат и видеть пустые бутылки", — цитирует слова артистки URA.RU. 

Она предположила, что так жители РФ реагируют на экономический кризис. Певица уверена, что никому не удастся скрыться от проблем. 

Ранее Милявская заявила, что по-прежнему хорошо относится к Насте Ивлеевой. Певица выразила уверенность в том, что блогер снова начнёт делать значимые проекты.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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