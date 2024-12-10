Мать Александра Реввы заявила, что не собирается любить жену сына

Мать шоумена Александра Реввы объяснила, почему не намерена налаживать отношения с невесткой.
Мать Александра Реввы Любовь Рачеева заявила, что не понимает, почему она должна любить жену сына.
Женщина заверила, что общается с наследником, когда он приезжает в Сочи.
"Пусть любит свою жену, почему я её должна любить. Сколько у меня этих девочек было, которых я любила, которые к нему приходили. "Я её люблю больше жизни", — цитирует слова Рачеевой "СтарХит".
Она заверила, что не намерена вмешиваться в отношения сына с женой, так как ей нужно думать о сохранении своего здоровья.
Упрекнула она Александра в том, что он не приезжает к ней в гости в однокомнатную квартиру.
Ранее психолог дала советы Александру Ревве, который пожаловался на ревность матери к жене.
Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк), также известный как Арту́р Пирожко́в, — украинский и российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец.
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