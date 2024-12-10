Мать Александра Реввы заявила, что не собирается любить жену сына

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Мать шоумена Александра Реввы объяснила, почему не намерена налаживать отношения с невесткой.

Фото: https://vk.com/aleksandrrevvaofficial by ВК-аккаунт Александра Реввы is licensed under public doman Шоумен Александр Ревва

Мать Александра Реввы Любовь Рачеева заявила, что не понимает, почему она должна любить жену сына.

Женщина заверила, что общается с наследником, когда он приезжает в Сочи.

"Пусть любит свою жену, почему я её должна любить. Сколько у меня этих девочек было, которых я любила, которые к нему приходили. "Я её люблю больше жизни", — цитирует слова Рачеевой "СтарХит".

Она заверила, что не намерена вмешиваться в отношения сына с женой, так как ей нужно думать о сохранении своего здоровья.

Упрекнула она Александра в том, что он не приезжает к ней в гости в однокомнатную квартиру.

Ранее психолог дала советы Александру Ревве, который пожаловался на ревность матери к жене.

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк), также известный как Арту́р Пирожко́в, — украинский и российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец.



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