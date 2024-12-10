Шепелев показал эмоциональную реакцию сына на кино с его участием

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал, как его сын Платон от Жанны Фриске бурно отреагировал на своё появление в фильме "Плакса".
Дмитрий Шепелев опубликовал в "Инстаграме"* кадры, на которых его сын Платон смотрит по телевизору фильм "Плакса", где мальчик сыграл одну из ролей.
По сценарию ребёнок выходит на сцену и исполняет на гитаре музыкальную композицию. Платон очень эмоционально отреагировал на кадры со своим участием.
11-летний мальчик снимал кадры ТВ на телефон, громко кричал о подпрыгивал от переполнявших его эмоций.
"Когда впервые увидел себя в кино", — написал под видео Шепелев.
Ранее сообщалось, что отец Жанны Фриске отказался смотреть сериал с участием внука Платона.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса.
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