Шепелев показал эмоциональную реакцию сына на кино с его участием

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Телеведущий Дмитрий Шепелев показал, как его сын Платон от Жанны Фриске бурно отреагировал на своё появление в фильме "Плакса".

Фото: https://www.instagram.com/dmitryshepelev by Инстаграм Дмитрия Шепелева is licensed under public doman Сын Жанны Фриске Платон

Дмитрий Шепелев опубликовал в "Инстаграме"* кадры, на которых его сын Платон смотрит по телевизору фильм "Плакса", где мальчик сыграл одну из ролей.

По сценарию ребёнок выходит на сцену и исполняет на гитаре музыкальную композицию. Платон очень эмоционально отреагировал на кадры со своим участием.

11-летний мальчик снимал кадры ТВ на телефон, громко кричал о подпрыгивал от переполнявших его эмоций.

"Когда впервые увидел себя в кино", — написал под видео Шепелев.

Ранее сообщалось, что отец Жанны Фриске отказался смотреть сериал с участием внука Платона.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса.



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