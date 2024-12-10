Снуп Догг рассказал, что подарил дочери на свадьбу

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Рэпер Снуп Догг рассказал, что подарил своей дочери миллион долларов на свадьбу. В шутку он отметил, что его свадьба обошлась бы гораздо дешевле.

Фото: youtube.com by канал Jimmy Kimmel Live, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Снуп Догг

В шоу с участием Дженнифер Хадсон Снуп Догг рассказал, что сделал роскошный подарок на свадьбу своей дочери Кори Бродус, которой сейчас 25 лет. Однако она пока не смогла им воспользоваться.

"Я сказал ей, что если бы это была моя свадьба, то я потратил бы на неё всего 100 долларов, а остальные 900 долларов оставил бы себе", — пошутил рэпер.

Дочь артиста уже шесть лет встречается с молодым человеком, два года назад они объявили о помолвке. Однако в начале этого года девушка перенесла инсульт из-за волчанки, с которой борется с шести лет.

Из-за проблем со здоровьем свадьбу пришлось отложить на неопределённый срок.

Ранее стало известно, что выступления некоторых артистов на корпоративных мероприятиях стоят очень дорого.

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