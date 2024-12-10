Стало известно, выступления каких артистов на новогодних корпоративах стоят дороже всего

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В период новогодних праздников самыми дорогими артистами были названы Сергей Шнуров, Валерий Меладзе и Баста.

Фото: Фото: freepik. com/wirestock (License: Free) концерт

По данным Super, Сергей Шнуров, музыкант и фронтмен группы "Ленинград", готов выступить на корпоративе за 25 миллионов рублей. Стоимость частного концерта Валерия Меладзе достигает 17 миллионов, а Баста может спеть за 15 миллионов.

Также в первой пятёрке самых дорогостоящих исполнителей оказались Анна Asti (Анна Дзюба) и солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков, которые просят по 10 миллионов за корпоратив.

В конце списка оказались певица Бьянка (1,5 миллиона рублей за выступление), рэпер Natan (900 тысяч рублей) и певица MONA (800 тысяч рублей).

Ранее Наташа Королёва рассказала, почему разочаровалась в Алле Пугачёвой.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, телеведущий, продюсер, художник и общественный деятель.



Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.