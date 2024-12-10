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Стало известно, выступления каких артистов на новогодних корпоративах стоят дороже всего

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В период новогодних праздников самыми дорогими артистами были названы Сергей Шнуров, Валерий Меладзе и Баста.

концерт
Фото: Фото: freepik. com/wirestock (License: Free)
концерт

По данным Super, Сергей Шнуров, музыкант и фронтмен группы "Ленинград", готов выступить на корпоративе за 25 миллионов рублей. Стоимость частного концерта Валерия Меладзе достигает 17 миллионов, а Баста может спеть за 15 миллионов.

Также в первой пятёрке самых дорогостоящих исполнителей оказались Анна Asti (Анна Дзюба) и солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков, которые просят по 10 миллионов за корпоратив.

В конце списка оказались певица Бьянка (1,5 миллиона рублей за выступление), рэпер Natan (900 тысяч рублей) и певица MONA (800 тысяч рублей).

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Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, телеведущий, продюсер, художник и общественный деятель. 

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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