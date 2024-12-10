Наташа Королёва рассказала, почему разочаровалась в Алле Пугачёвой

Заслуженная артистка РФ Наташа Королёва рассказала, что в начале своей карьеры была разочарована в коллеге, народной артистке СССР Алле Пугачёвой. Её обижало негативное отношение со стороны певицы.

Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

Наташа Королёва с детства мечтала познакомиться с Аллой Пугачёвой, так как восхищалась её талантом и творчеством. Однако при первой же личной встрече она столкнулась с неприязнью, и её образ в глазах певицы поблек.

"Было горько и обидно, что ты представляешь человека одним, а сталкиваешься с ним в жизни, и он оказывается совсем другим", — поделилась Королёва в программе "ИЗОЛЕНТА live" на RUTUBE.

Певица призналась, что долгое время не могла понять, почему Пугачёва так плохо к ней относится. Но со временем она смогла простить её, осознав, что в тот период артистка переживала сложный период в жизни.

Ранее Юрий Стоянов рассказал о необычной детали съёмок программы "Городок".

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лия Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель; заслуженная артистка Российской Федерации (2004).



А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



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