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Наташа Королёва рассказала, почему разочаровалась в Алле Пугачёвой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Заслуженная артистка РФ Наташа Королёва рассказала, что в начале своей карьеры была разочарована в коллеге, народной артистке СССР Алле Пугачёвой. Её обижало негативное отношение со стороны певицы.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Наташа Королёва с детства мечтала познакомиться с Аллой Пугачёвой, так как восхищалась её талантом и творчеством. Однако при первой же личной встрече она столкнулась с неприязнью, и её образ в глазах певицы поблек.

"Было горько и обидно, что ты представляешь человека одним, а сталкиваешься с ним в жизни, и он оказывается совсем другим", — поделилась Королёва в программе "ИЗОЛЕНТА live" на RUTUBE.

Певица призналась, что долгое время не могла понять, почему Пугачёва так плохо к ней относится. Но со временем она смогла простить её, осознав, что в тот период артистка переживала сложный период в жизни.

Ранее Юрий Стоянов рассказал о необычной детали съёмок программы "Городок".

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лия Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель; заслуженная артистка Российской Федерации (2004).

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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