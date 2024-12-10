Юрий Стоянов раскрыл необычную деталь в работе с Ильёй Олейниковым

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Народный артист Российской Федерации Юрий Стоянов поделился своими воспоминаниями о том, как он и его коллега Илья Олейников оценивали шутки на съёмках юмористической программы "Городок".

Фото: youtube.com by канал Стрелец-Молодец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юрий Стоянов

В свежем интервью журналу Hello! Юрий Стоянов рассказал, что они с Ильёй Олейниковым редко смеялись на площадке, а просто констатировали: "Смешно". Затем следовала другая шутка, и они оценивали её уже более эмоционально: "Очень смешно" или "Безумно смешно".

Юрий Стоянов убеждён, что в комедии важно чувство меры. Всё самое смешное должно быть в кадре, а не оставаться за кулисами.

Актёры Илья Олейников и Юрий Стоянов работали над передачей "Городок" с 1993 по 2012 год. Однако после смерти одного из главных героев программа была закрыта. Юрий Стоянов подчёркивает, что никто не планировал искать замену его коллеге.

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Уточнения

Ю́рий Никола́евич Стоя́нов (род. 10 июля 1957, Одесса, Украинская ССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, юморист, пародист, телеведущий, музыкант; народный артист Российской Федерации (2001).





Илья́ Льво́вич Оле́йников (настоящая фамилия Кля́вер; 10 июля 1947, Кишинёв, СССР — 11 ноября 2012, Санкт-Петербург, Россия) — советский и российский актёр кино, телевидения и эстрады, пародист, телеведущий, певец, композитор; народный артист России (2001).



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