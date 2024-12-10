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Юрий Стоянов раскрыл необычную деталь в работе с Ильёй Олейниковым

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист Российской Федерации Юрий Стоянов поделился своими воспоминаниями о том, как он и его коллега Илья Олейников оценивали шутки на съёмках юмористической программы "Городок".

Юрий Стоянов
Фото: youtube.com by канал Стрелец-Молодец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юрий Стоянов

В свежем интервью журналу Hello! Юрий Стоянов рассказал, что они с Ильёй Олейниковым редко смеялись на площадке, а просто констатировали: "Смешно". Затем следовала другая шутка, и они оценивали её уже более эмоционально: "Очень смешно" или "Безумно смешно".

Юрий Стоянов убеждён, что в комедии важно чувство меры. Всё самое смешное должно быть в кадре, а не оставаться за кулисами.

Актёры Илья Олейников и Юрий Стоянов работали над передачей "Городок" с 1993 по 2012 год. Однако после смерти одного из главных героев программа была закрыта. Юрий Стоянов подчёркивает, что никто не планировал искать замену его коллеге.

Ранее Сергей Лазарев рассказал об отмене концерта в Мытищах.

 

Уточнения

Ю́рий Никола́евич Стоя́нов (род. 10 июля 1957, Одесса, Украинская ССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, юморист, пародист, телеведущий, музыкант; народный артист Российской Федерации (2001).
 

Илья́ Льво́вич Оле́йников (настоящая фамилия Кля́вер; 10 июля 1947, Кишинёв, СССР — 11 ноября 2012, Санкт-Петербург, Россия) — советский и российский актёр кино, телевидения и эстрады, пародист, телеведущий, певец, композитор; народный артист России (2001).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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