Разведённая Нюша объяснила, почему удалила часть фотографий из соцсетей

Певица Нюша, настоящее имя Анна Шурочкина, объяснила, почему она решила удалить некоторые старые фотографии из своего блога. Она опровергла слухи о том, что ей неприятны воспоминания о жизни с бывшим мужем Игорем Сивовым.

В своём Telegram-канале Нюша отметила, что ей часто задают вопросы о скрытых кадрах. Она напомнила, что в прошлом году она прошла через "перезагрузку".

"Мне захотелось начать всё с чистого листа. У меня был большой эксперимент с имиджем, и мне нужно было просто всё освежить", — поделилась артистка.

Нюша рассказала, что после развода её жизнь стала более насыщенной: она много выступала и занималась музыкой. Она связала прошедший год с серьёзными переменами, которые помогли ей "сбросить вторую кожу".

Певица объявила о разводе с мужем после семи лет брака в мае 2024 года. Она не стала называть конкретные причины для расставания, но дала понять, что они с бывшим избранником остались в дружеских отношениях ради двоих общих детей.