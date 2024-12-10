Певец Шура устроил скандал на съёмках новогоднего шоу

Певец Шура, настоящее имя которого Александр Медведев, стал причиной скандала на съёмках новогоднего шоу "VK под шубой 3".

Во время работы над проектом он появился на площадке и потребовал остановить съёмки, так как не давал разрешения на использование своей песни "Холодная луна".

По уже сложившейся традиции артисты объединяются в тандемы, чтобы исполнить старые хиты в новом формате. Как сообщает Telegram-канал "Звездач", Шура пришёл в разгар съёмок, когда Александр Ревва и группа "Хлеб" записывали клип на кавер его композиции.

"Это что такое? Я не понял! Стоять! Кто поёт мои песни? Вы обалдели?" — кричал певец в павильоне.

Подробности этого конфликта не разглашаются. Неизвестно, удалось ли артистам прийти к соглашению.