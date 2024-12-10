41-летняя Ксения Бородина честно ответила на вопрос, готова ли стать матерью в третий раз

Ксения Бородина, известная телеведущая и блогер, получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Николая Сердюкова. Она призналась, что готова стать матерью в третий раз.

В рамках YouTube-шоу "Вопрос ребром" Ксения стала гостьей и ответила на вопрос о том, готова ли она к третьему браку и рождению ребёнка. Она подчеркнула, что, несмотря на прошлые неудачи в личной жизни, по-прежнему верит в любовь.

"Конечно, я готова, иначе жизнь потеряла бы смысл. Но когда? Давайте не будем торопиться с этим", — сказала она.

7 декабря Ксения Бородина сообщила, что Николай Сердюков сделал ей предложение во время ночной экскурсии в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Мужчина также отметил, что мечтает о детях от своей возлюбленной.