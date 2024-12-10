Леонид Агутин заговорил о популярности: уже никому не надо

Заслуженный артист России Леонид Агутин высказал мнение, что популярность молодых исполнителей обычно длится от трёх до пяти лет, если они не способны на что-то экстраординарное.

Леонид Агутин объяснил, что музыкантам, которые пользуются кратковременной славой, нужно постоянно искать новые пути для закрепления успеха и поддержания интереса к себе.

Например, артист может попробовать себя в кино или, будучи хип-хоп исполнителем, исполнить эстрадную песню. По словам Агутина, мода меняется, а вместе с ней и предпочтения слушателей.

"Это очень обидно, когда ты пять лет был звездой, и за это время ты научился делать то, что у тебя получается лучше всех, а теперь это уже никому не нужно", — цитирует музыканта NEWS. RU.

Леонид Агутин подчеркнул, что гораздо печальнее, когда человек занимается одним и тем же на протяжении 30 лет.