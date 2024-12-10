Суд запретил клип Моргенштерна* и DJ Smash на песню Новая волна из-за неуважения к церкви

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Суд вынес решение о совместном музыкальном творении рэпера Моргенштерна* и DJ Smash.

Фото: https://vk.com/morgenshtern/MORGENSHTERN by Вк-аккаунт рэпера Моргенштерна is licensed under public doman Рэпер Моргенштерн

Руководитель пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева рассказала о запрете клипа Моргенштерна* и DJ Smash на песню "Новая волна". Её слова цитирует Telegram-канал "Осторожно, новости".

В клипе суд увидел сцены категории 18+ в святом месте. Это было воспринято как "неуважение к обрядам и правилам церкви". В решении суда подчёркивается, что данный контент может исказить представления подрастающего поколения о ценностях религии.

Клип детально оценили на заседании. В суд был приглашён сам рэпер Моргенштерн*, однако он не явился.

Представители Роскомнадзора объяснили, что ведомство не имеет технической возможности для запрета клипа на иностранной платформе YouTube.

Ранее сообщалось, что Моргенштерну предложили 120 млн рублей за поединок на ринге.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа), более известный мононимно как Моргенште́рн (Morgenshtern), — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.



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