Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От новичка до профессионала: техника и виды приседаний
Универсальный рецепт засолки красной икры для Нового года
Тысячи армян могут попасть под этнические чистки в Сирии
Похищение женщины в Крыму оказалось запутанной историей
Гарик Харламов подарил жене подарок, сделанный своими руками
На Западе посчитали, сколько Россия сможет производить Орешников в год
Как сделать крыжовник сладким и крупным: уникальный способ
Отдых в горах Алтая подарит полную перезагрузку
Табак и шизофрения: почему связь сильнее, чем мы думали

Суд запретил клип Моргенштерна* и DJ Smash на песню Новая волна из-за неуважения к церкви

1:08
Шоу-бизнес

Суд вынес решение о совместном музыкальном творении рэпера Моргенштерна* и DJ Smash.

Рэпер Моргенштерн
Фото: https://vk.com/morgenshtern/MORGENSHTERN by Вк-аккаунт рэпера Моргенштерна is licensed under public doman
Рэпер Моргенштерн

Руководитель пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева рассказала о запрете клипа Моргенштерна* и DJ Smash на песню "Новая волна". Её слова цитирует Telegram-канал "Осторожно, новости".

В клипе суд увидел сцены категории 18+ в святом месте. Это было воспринято как "неуважение к обрядам и правилам церкви". В решении суда подчёркивается, что данный контент может исказить представления подрастающего поколения о ценностях религии.

Клип детально оценили на заседании. В суд был приглашён сам рэпер Моргенштерн*, однако он не явился.

Представители Роскомнадзора объяснили, что ведомство не имеет технической возможности для запрета клипа на иностранной платформе YouTube.

Ранее сообщалось, что Моргенштерну предложили 120 млн рублей за поединок на ринге.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа), более известный мононимно как Моргенште́рн (Morgenshtern), — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Наука и техника
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли Аудио 
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Садоводство, цветоводство
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов Аудио 
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова Сводка с фронта: Киев хочет продолжать воевать без помощи США, Покровск под угрозой окружения Дмитрий Плотников Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат
Последние материалы
Как узнать, что автомобиль пора продавать
Что делать, чтобы не объедаться во время ПМС?
Простые решения для наэлектризованных волос зимой
Меняем программу тренировок правильно: советы для прогресса
Смертельная ошибка: чем грозит лечение у мануальщика без диплома
Милош Бикович объяснил, как Россия может закрепиться на международной культурной арене
Стала известна причина, по которой концерты Лаймы Вайкуле в Испании отменили
Лолита высказалась о будущем Анастасии Ивлеевой после отмены
Филипп Киркоров рассказал о заработке своих несовершеннолетних детей
Дональд Трамп пытался ухаживать на принцессой Дианой: она считала, что её преследуют
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.