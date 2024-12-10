Отар Кушанашвили вспомнил, как ухаживал за Анной Плетнёвой: была скромнейшей барышней

Отар Кушанашвили, известный шоумен, в своём авторском YouTube-проекте "КАКОВО?!" вспомнил, что когда-то давно ухаживал за певицей Анной Плетнёвой. По его словам, в то время исполнительница отличалась скромностью.

Отар Кушанашвили отметил, что ему понравилась Анна Плетнёва ещё в начале её творческой карьеры, когда она пела в группе "Лицей". Позже, в составе коллектива "Винтаж", её творчество стало более откровенным.

"Она прислала мне свой телефон, и мы чуть не пошли на свидание. Но что-то помешало нам это сделать… А потом Аня стала очень успешной", — поделился своими воспоминаниями ведущий.

Сейчас Отар Кушанашвили не в восторге от сценического образа Анны Плетнёвой, которая на сцене вытворяет необъяснимые вещи со своим танцором. Шоумен считает, что шоу-бизнес развращает людей, и приводит в пример певицу Глюкозу, которую он "когда-то знал нормальной".