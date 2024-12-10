Дочь Охлобыстина пришла в себя после отмены свадьбы: мне активно пишут мужчины

Варвара, дочь известного актёра Ивана Охлобыстина, пришла в себя после отмены свадьбы с женихом Максимом и решила поделиться своими мыслями в личном блоге. Она уверяет, что не испытывает недостатка в мужском внимании.

Варвара считает, что расставание с бывшим возлюбленным — это исключительно семейное дело, как и вопрос финансовых вложений. После того как её отец публично рассказал о несостоявшейся свадьбе, она начала получать активные предложения познакомиться от мужчин.

"Мне уже третий день активно пишут мужчины во "ВКонтакте". Я задаю им только один вопрос: ты рокер или байкер? Спасибо, пап", — с улыбкой заметила она.

Варвара получила медицинское образование, но не планирует работать в больнице. Сейчас она увлекается музыкой, хоть и не ведёт публичный образ жизни.