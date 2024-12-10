Юрия Лозу поразила хитрая коррупционная схема

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, почему не верит в то, что коррупцию когда-нибудь удастся победить.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Отмывание денег

Юрий Лоза отметил, что считает дело борьбы с коррупцией важным и нужным, однако уверен, что справиться с этим злом полностью не получится.

"Коррупция всегда была, есть и будет, причём — везде", — написал артист в своём Telegram-канале.

Автор и исполнитель хита "Плот" привёл рассказ главы СК РФ Александра Бастрыкина. Тот рассказал о коррупционной схеме, с помощью которой военный медик вживлял пациентам осколки боеприпасов для имитации ранения. Делалось это для получения выплат. Обмануть систему удалось на 12 миллионов рублей.

"Это же надо такое придумать! Ну и как прикажете бороться, если по признанию того же Бастрыкина ущерб от коррупции в 2024 году достиг 14,2 миллиарда рублей?" — выразил своё возмущение певец.

Раннее Юрий Лоза объяснил, как людей обманывают на распродажах "Чёрной пятницы".

Уточнения

Корру́пция (от лат. corrumpere «растлевать», лат. corruptio «подкуп, продажность; порча, искажение, разложение; растление») — термин, обычно обозначающий злоупотребление служебным положением в личных целях.

