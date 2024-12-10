Рэпер Джиган дал совет россиянам по сохранению сбережений: я сам прогорал

Рэпер Джиган уверен, что, несмотря на высокие ставки по ипотеке, россиянам стоит рассмотреть возможность её оформления.

В беседе с Telegram-каналом Mash артист поделился, что у него самого есть ипотека, которую он до сих пор выплачивает. Однако ему нравится жить в собственном доме.

Джиган отметил, что не стал бы брать жилищный кредит ещё раз, а хотел бы заработать достаточно денег, чтобы приобрести жильё сразу.

Музыкант также подчеркнул, что не считает себя хорошим советчиком в этом вопросе, так как постоянно сталкивался с финансовыми трудностями, даже в тех сферах, которые можно было предугадать.

Недавно стало известно, что Джиган повысил цены на свои выступления перед Новым годом. Он готов дать частный концерт за четыре миллиона рублей.