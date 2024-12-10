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Российский космодом Наоми Кэмпбелл в Барвихе купили за 4,5 миллиарда рублей

1:25
Шоу-бизнес

Особняк, построенный миллиардером Владиславом Дорониным для супер-модели Наоми Кэмпбелл, обрёл нового владельца. Эту информацию подтвердил Telegram-канал Mash.

Наоми Кэмпбелл
Фото: YouTube канал giocurve by Скриншот видео YouTube канала giocurve, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наоми Кэмпбелл

Здание в футуристическом стиле расположено в сосновом лесу на участке в 75 гектаров, построено из светлых блоков с элементами из стекла, за что и был прозван космодомом. Верхний этаж возвышается над деревьями на 22 метра. В особняке есть тренажёрный зал, спа-центр, ночной клуб, 25-метровый бассейн и сауна размером с трёхкомнатную квартиру. На территории расположен дом для охраны площадью 333 квадратных метра.

После разрыва Доронина и Кэмпбелл особняк был выставлен на продажу за 6,4 миллиарда рублей, но покупателя не могли найти на протяжении десяти лет.
Два года назад бизнесмен переоформил недвижимость на свою мать, а долгожданная сделка купли-продажи была заключена только в 2024 году.

Новым хозяином космодома стал сын владельца "Уралкалия" бывший автогонщик "Формулы-1" Никита Мазепин, выложивший за особняк, построенный для Чёрной пантеры, 4,5 миллиарда рублей. При этом его строительство обошлось Доронину в 9 миллиардов.

Уточнения

Нао́ми Кэ́мпбелл (англ. Naomi Campbell; род. 22 мая 1970) — британская супермодель, актриса и певица афроямайского и китайско-ямайского происхождения.
 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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