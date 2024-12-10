Актёра Александра Домогарова обвинили в звёздной болезни: погрузнел, челюсть провалилась, истаскан, измождён

Борис Бланк, который был художником-постановщиком фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён" (1964), обратил внимание на то, что у народного артиста России Александра Домогарова появилась "звёздная болезнь".

Борис Бланк рассказал, что знаком с Александром Домогаровым ещё с тех пор, когда тот работал в Театре имени Моссовета. Тогда актёр был молодым и романтичным, но всё изменилось из-за его пристрастия к алкоголю.

"Наши отношения были прекрасными, пока он не начал пить и не потерял форму. Он стал грузным, у него провалилась челюсть, он выглядит измождённым и потасканным", — поделился своими наблюдениями режиссёр.

Борис Бланк также отметил, что с актёром трудно общаться из-за его "звёздной болезни". По мнению сценариста, именно тяжёлый характер Александра Домогарова стал причиной его ухода из театра, где он проработал почти 30 лет.