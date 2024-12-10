Милош Бикович объяснил, как Россия может закрепиться на международной культурной арене

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Милош Бикович предложил план, с помощью которого Россия получит успех и признание на международной культурной арене.

Фото: https://vk.com/milosbikovic by ВК-аккаунт Милоша Биковича is licensed under public doman Актёр Милош Бикович

Сербский и российский актёр Милош Бикович предложил идею организовывать интернациональные фестивали. Такая мысль пришла звезде театра и кино на фестивале сербского кино, который состоялся в Санкт-Петербурге.

Ранее Милош Бикович объяснил, почему считает себя русским человеком.

Как сообщает "Царьград", звезда фильма "Холоп" отметил, что Россия может стать международной платформой

"Если через такие мероприятия давать странам, у которых нет больших ресурсов, высказаться, в том числе посредством кино, тогда и другие будут тянуться в Россию", — цитирует слова артиста "АиФ-Москва".

Уточнения

Ми́лош Би́кович (серб. Милош Биковић; род. 13 января 1988, Белград, Югославия) — сербский и российский актёр театра и кино, продюсер, певец.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.