Милош Бикович объяснил, как Россия может закрепиться на международной культурной арене

Актёр Милош Бикович предложил план, с помощью которого Россия получит успех и признание на международной культурной арене.
Сербский и российский актёр Милош Бикович предложил идею организовывать интернациональные фестивали. Такая мысль пришла звезде театра и кино на фестивале сербского кино, который состоялся в Санкт-Петербурге.
Ранее Милош Бикович объяснил, почему считает себя русским человеком.
Как сообщает "Царьград", звезда фильма "Холоп" отметил, что Россия может стать международной платформой
"Если через такие мероприятия давать странам, у которых нет больших ресурсов, высказаться, в том числе посредством кино, тогда и другие будут тянуться в Россию", — цитирует слова артиста "АиФ-Москва".
Ми́лош Би́кович (серб. Милош Биковић; род. 13 января 1988, Белград, Югославия) — сербский и российский актёр театра и кино, продюсер, певец.
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