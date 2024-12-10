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Мать Александра Реввы упрекнула сына в отсутствии финансовой помощи

0:58
Шоу-бизнес

Мать шоумена Александра Реввы рассказала, за что обижается на сына и на невестку.

Шоумен Александр Ревва
Фото: https://vk.com/aleksandrrevvaofficial by ВК-аккаунт Александра Реввы is licensed under public doman
Шоумен Александр Ревва

Родительница Александра Реввы Любовь Рачеева пожаловалась на плохое состояние здоровья. Она рассказала, что у неё внезапно поднялось давление, поэтому она упала. Женщина сильно ударилась головой, и у неё диагностировали сотрясение мозга.

Она посетовала на то, что наследник после этого случая даже не приехал её проведать. Недовольна она и тем, что он не оказывает ей финансовой помощи.

"Ему мама и сестра не нужны. У него своя семья. Он начал оправдываться перед всеми, видимо… Он же ей [жене] отдаёт все деньги, а она не даёт нам", — цитирует слова Рачеевой "СтарХит".

Ранее Александр Ревва обвинил мать в том, что она испытывает ревность к его жене, а попытки с ней примириться заканчиваются неудачами.

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк), также известный как Арту́р Пирожко́в, — украинский и российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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