Маргарита Суханкина рассказала, как бороться с нетрезвыми зрителями на концертах

Заслуженная артистка России и бывшая солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина убеждена, что только ответственные организаторы мероприятий способны эффективно решить проблему нетрезвых зрителей в концертном зале.
В последнее время всё чаще появляются сообщения о нетрезвых людях, посещающих концерты российских музыкантов. Маргарита Суханкина уверена, что для предотвращения подобных ситуаций необходимо нанимать профессиональную охрану.
Певица поделилась своим опытом, вспомнив, как однажды сама столкнулась с подобной проблемой. По её словам, ей пришлось сократить своё выступление, чтобы не омрачать вечер для остальных зрителей.
Экс-солистка "Миража" отмечает, что проверять зрителей на входе бесполезно, так как люди научились прятать алкоголь в сумках. Кроме того, спиртные напитки часто продаются уже внутри концертной площадки.
"Здесь просто нужны люди, которые будут следить за порядком, тогда и проблем не будет", — цитирует её "Абзац".