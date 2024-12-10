Маргарита Суханкина рассказала, как бороться с нетрезвыми зрителями на концертах

Заслуженная артистка России и бывшая солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина убеждена, что только ответственные организаторы мероприятий способны эффективно решить проблему нетрезвых зрителей в концертном зале.

В последнее время всё чаще появляются сообщения о нетрезвых людях, посещающих концерты российских музыкантов. Маргарита Суханкина уверена, что для предотвращения подобных ситуаций необходимо нанимать профессиональную охрану.

Певица поделилась своим опытом, вспомнив, как однажды сама столкнулась с подобной проблемой. По её словам, ей пришлось сократить своё выступление, чтобы не омрачать вечер для остальных зрителей.

Экс-солистка "Миража" отмечает, что проверять зрителей на входе бесполезно, так как люди научились прятать алкоголь в сумках. Кроме того, спиртные напитки часто продаются уже внутри концертной площадки.