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Ксения Бородина заявила, что её выбор спутника жизни одобрили няни дочек

0:58
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина заручилась поддержкой нянь своих дочек в вопросе скорого замужества.

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков
Фото: https://vk.com/vkborodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman
Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Ксения Бородина выходит замуж за участника реалити-шоу Николая Сердюкова. Не все одобряют выбор телеведущей, однако она уверена в своём решении связать свою жизнь с любимым человеком.

Поддержали звезду ТВ няни дочек, которые не терпят нападок на Сердюкова.

"Мои няни, обожаю. Им очень нравится Коля, и они начитались комментариев и злятся. Даже Мару близкая подруга в телеге всем отвечает и заступается", — написала Ксения в социальных сетях.

Бородина отметила, что только близкие люди видят истинное отношение к ней Николая.

Непрошеные советы Бородина воспринимает как признаки зависти.

Ранее Николай Сердюков сделал предложение руки и сердца Бородиной в ночном "Эрмитаже".

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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