Певица МакSим рассказала о предательстве близкого человека: ему было жаль, что я вышла из комы

Певица МакSим, настоящее имя которой Марина Абросимова, поделилась, что её любимый человек не был рад её выздоровлению.

Артистка в интервью Динаре Сатжан рассказала, что после того, как она перенесла болезнь, её любимый человек выразил сожаление о том, что она вышла из комы. В этот момент МакSим почувствовала настоящее разочарование и опустошение.

"Я запланировала большой тур по стране, начав с Москвы. Когда повсюду были развешены плакаты с моим крупным планом, он написал мне сообщение, что ему жаль, что я вышла из комы", — вспоминает исполнительница.

МакSим подчеркнула, что с того момента этого человека больше не было в её жизни, хотя она не думала, что когда-нибудь сможет его разлюбить.

По словам артистки, она заверила близкого человека, что никогда не раскроет те события, которые происходили с ней на протяжении десяти лет. Именно поэтому она планирует снять художественный фильм о своей жизни, чтобы сгладить некоторые моменты.