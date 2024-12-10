Жених Бородиной раскрыл, как его дочь отреагировала на помолвку с телеведущей

Блогер Николай Сердюков, недавно предложивший руку и сердце телеведущей Ксении Бородиной, рассказал о реакции своей шестилетней дочери Николь на помолвку.

В своем личном блоге участник реалити-проекта "Последний герой. Русский сезон" признался, что пока не успел сообщить дочери о радостном событии.

"Я пока не говорил с ней, она улетала с бабушкой на выходные. Но я уверен, что она будет рада за папу, тем более что они с Ксенией отлично ладят", — объяснил будущий супруг Бородиной.

Также Николай Сердюков отметил, что мечтает о детях от своей возлюбленной. На вопрос о том, когда планируется свадебное торжество, мужчина ответил, что пока они обсуждают различные варианты.

Ксения Бородина рассекретила свой роман с Николаем Сердюковым в начале августа. Она не согласна с критикой в свой адрес и называет избранника "своей душой и опорой".