Ольга Бузова вспомнила о реакции Дмитрия Тарасова на её дебютную песню: мой мир рухнул

Певица Ольга Бузова поделилась своими воспоминаниями о реакции бывшего супруга, футболиста Дмитрия Тарасова, на её дебютную песню "Под звуки поцелуев".

После очередного концерта Ольга пообщалась с журналистами и рассказала, что в 2016 году столкнулась с критикой со стороны "самого родного и близкого человека".

"В 2016 году я была безумно счастлива! Лето! Я поймала себя на мысли, что хочу петь. А если Бузова чего-то хочет, то она обязательно это делает! Я помню тот день, когда показала эту песню самому близкому, родному и любимому человеку на тот момент, и в ответ услышала: "Что это за ***?" И после этого мой мир просто рухнул в одночасье! Вы все помните события 2016 года", — приводит её слова "МК".

По словам Бузовой, в то время она уже не хотела заниматься релизом трека, так как её личная жизнь рушилась. В декабре 2016 года они официально развелись с футболистом.

Однако директор певицы настоял на том, чтобы песня всё-таки вышла. И теперь Ольга Бузова не представляет своей жизни без сцены.