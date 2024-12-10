В Европе отменяют концерты Альбины Джанабаевой: в чём причина

Сольный концерт Альбины Джанабаевой, бывшей солистки группы "ВИА Гра", в испанском городе Аликанте отменили из-за низкого спроса на билеты.

Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, организаторам не удалось реализовать необходимое количество билетов на выступление Джанабаевой. Афиша концерта появилась неделю назад, а само шоу должно было состояться 14 декабря.

Сейчас информация о выступлении исчезла из-за отсутствия интереса со стороны зрителей. Организаторы отмечают, что из-за этого под угрозой срыва оказался весь европейский тур Джанабаевой.

Недавно стало известно, что супруг Альбины Джанабаевой, певец Валерий Меладзе, стал самым высокооплачиваемым артистом, покинувшим Россию. Перед новогодними праздниками его гонорар составляет 15,5 миллиона рублей.