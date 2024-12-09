Певец Сергей Лазарев сообщил об отмене концерта в Мытищах: что случилось

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В своём Telegram-канале певец Сергей Лазарев с сожалением объявил об отмене концерта в Мытищах. Выступление должно было пройти 9 декабря, однако по техническим причинам его пришлось перенести.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Лазарев

Сергей Лазарев принёс извинения своим поклонникам и заверил, что все остальные концерты пройдут согласно запланированному графику. Он также отметил, что деньги за билеты можно вернуть по телефону или электронной почте.

Недавно Сергей Лазарев объявил о своём уходе из проекта "Ну-ка, все вместе" после пяти лет участия. Он признался, что каждый новый сезон становится для него всё более эмоциональным испытанием.

Ранее певица Алсу поразила публику своим появлением на публике в серьгах, стоимость которых оценивается в миллион долларов.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».





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