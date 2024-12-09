Алсу появилась на публике в серьгах за миллион долларов

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Алсу поразила всех на церемонии "Песня года", появившись в серьгах, стоимость которых, по слухам, достигает одного миллиона долларов.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Алсу в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алсу

Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на ювелира Дину Джафарову, украшение принадлежит бренду de GRISOGONO. Каждая серьга весит 30 граммов.

"Они выполнены так искусно, что их дизайн полностью скрывает оттянутую тяжестью точку. Это очень дорогие серьги с высокочастотными белыми бриллиантами высокой каратности", — рассказала Джафарова.

В августе 2024 года после 18 лет совместной жизни Алсу официально расторгла брак с бизнесменом Яном Абрамовым. Артистка не раскрывала причины разлада в семье, но дала понять, что устала от измен мужа.

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Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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