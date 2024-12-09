Анна Седокова окончательно развелась с баскетболистом Тиммой

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Анна Седокова заявила о том, что развелась с баскетболистом Янисом Тиммой.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова и Янис Тимма

Латвийский спортсмен уже давно выступает за Россию. Заявление о разводе украинской певицы с Янисом Тиммой удовлетворил мировой судья Москвы. Сами супруги на заседание не пришли.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" в начале сентября сообщила о планах развестись с Тиммой, а 16 октября подала официальное заявление. Общих детей у пары нет, для Седоковой это был третий брак, сообщает РБК Спорт.

Тимма выступал за баскетбольные клубы "Зенит", УНИКС и "Химки". В конце 2021 года он уехал из России, играл в США, Пуэрто-Рико, Турции и Испании.

А Анна Седокова сменила имидж после заявления о разводе, ее даже перестали узнавать фанаты. В соцсетях пишут, что артистка прибегла к помощи пластических хирургов.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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