Ольга Бузова украсила дом к Новому году: обалдела от красоты

Певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками, что уже украсила дом к Новому году, и не смогла сдержать восторга от получившегося результата.
Очевидно, что квартира артистки преобразилась за время её отсутствия благодаря декораторам. Когда она пришла домой, то была в полном восторге.
"Я пришла домой и просто обалдела от красоты! Вы только посмотрите, какая красивая ёлочка, как красиво в этом году украсили! Красота!" — сообщила Ольга Бузова.
В доме певицы можно увидеть не только роскошную ёлку в пастельных тонах, но и гирлянду с оленями, а на журнальном столике красуется рождественский венок.
Ранее Агата Муцениеце появилась на публике с новым мужчиной.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.
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