Агата Муцениеце вышла в свет с Петром Дрангой и подогрела слухи о романе

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Актриса Агата Муцениеце посетила новое шоу театра SVET в компании музыканта Петра Дранги.

Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Агата Муцениеце

Как сообщает Super, артисты с удовольствием позировали фотографам, что вызвало слухи об их возможных отношениях.

Вместе с Муцениеце на мероприятии присутствовала её дочь Мия от бывшего мужа, актёра Павла Прилучного.

Слухи о романе Агаты Муцениеце и Петра Дранги возникают уже не в первый раз. Однако недавно музыканту приписывали отношения с актрисой Дарьей Мороз. Тогда певец открыто заявлял, что между ними нет ничего, кроме дружбы.

Агата Муцениеце также признавалась, что её связывают дружеские отношения с Иваном Чуйковым, а с Никитой Кологривым у них была короткая интрижка на съёмочной площадке.

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Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская и российская актриса театра и кино, телеведущая.



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