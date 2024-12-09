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Агата Муцениеце вышла в свет с Петром Дрангой и подогрела слухи о романе

0:56
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце посетила новое шоу театра SVET в компании музыканта Петра Дранги.

Агата Муцениеце
Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Агата Муцениеце

Как сообщает Super, артисты с удовольствием позировали фотографам, что вызвало слухи об их возможных отношениях.

Вместе с Муцениеце на мероприятии присутствовала её дочь Мия от бывшего мужа, актёра Павла Прилучного.

Слухи о романе Агаты Муцениеце и Петра Дранги возникают уже не в первый раз. Однако недавно музыканту приписывали отношения с актрисой Дарьей Мороз. Тогда певец открыто заявлял, что между ними нет ничего, кроме дружбы.

Агата Муцениеце также признавалась, что её связывают дружеские отношения с Иваном Чуйковым, а с Никитой Кологривым у них была короткая интрижка на съёмочной площадке.

Ранее Мария Погребняк рассказала об изменениях в своей внешности.

 

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская и российская актриса театра и кино, телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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