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Jay-Z ответил на обвинения в изнасиловании на белой вечеринке

1:12
Шоу-бизнес » Зарубежный

Американского рэпера Jay-Z (Шона Картера) обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки на белой вечеринке P. Diddy (Шона Комбса). Сам певец ответил, что это ложь. Он выпустил в соцсетях эмоциональное заявление.

Рэпер Jay-Z
Фото: https://www.instagram.com/jayz by Инстаграм рэпера Jay-Z is licensed under public doman
Рэпер Jay-Z

Рэпер утверждает, что эта девушка хочет заработать денег на его имени. При этом Jay-Z переживает о том, что ему придется все это объяснять своим детям. 

Ранее телеканал NBC News сообщил, что изнасилование случилось в 2000 году после церемонии награждения MTV Video Music Awards. Иск сначала подали только против P. Diddy, но новый направлен и против Jay-Z.

Известно, что 13-летняя девочка хотела без билета попасть на вечеринку к Шону Комбсу. Один из водителей увидел, что ребенок "соответствует тому, что ищет Diddy". Когда девочка попала на вечеринку, она подписала документы о неразглашении.

Автор искового заявления сообщил, что рэпер Картер изнасиловал ее, а Комбс и еще одна женщина-знаменитость наблюдали за процессом.

Уточнения

Шон Кори Картер (англ. Shawn Corey Carter; род. 4 декабря 1969 года, Бруклин, Нью-Йорк), более известный под сценическим псевдонимом Jay-Z (с англ. — «Джей-Зи») — американский рэпер, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер и предприниматель.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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