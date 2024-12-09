Мария Погребняк решилась на серьёзное преображение после пластической операции: психанула

Мария Погребняк, известная блогерша и бывшая жена футболиста Павла Погребняка, поделилась в своём личном блоге очередной вехой на пути к преображению — она изменила свою причёску.
В своём сообщении Погребняк рассказала, что наконец-то решилась на кардинальные перемены и отрезала чёлку.
"Я устала от прежней длины в 15 сантиметров и сделала это", — написала она.
Позже Мария показала своим поклонникам результат и сообщила, что планирует освежить свой образ с помощью нового окрашивания.
Недавно Погребняк сделала несколько пластических операций у известного хирурга Тимура Хайдарова. Она не только скорректировала свою грудь и убрала диастаз, но и избавилась от малярных мешков, которые появились у неё после сильного похудения.
Ранее Анастасия Волочкова также поделилась подробностями о своём новом романе.
Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).
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