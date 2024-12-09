Анастасия Волочкова высказалась об избраннике: я остановилась в поиске

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что с появлением в её жизни нового избранника её чувства и мысли изменились. Об этом она поделилась в "ШБ-шоу".
На одном из мероприятий артистка балета появилась в необычном образе: в красивом чёрном платье и с длинным париком.
"В моей жизни многое изменилось, и я чувствую это. У меня взаимная любовь — это высшее чувство! Мои эмоции находятся на уровне другого космоса. Я остановила свой поиск. Для меня это признак того, что всё идёт правильно и по-настоящему", — заявила она.
Балерина отметила, что ей самой было удивительно смотреть на себя в зеркало, ведь она привыкла выходить в свет с хвостиком.
Ранее стало известно, что актёра Юру Борисова номинировали на "Золотой глобус".
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
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