Юра Борисов получил номинацию на престижную международную кинопремию

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Российский актёр Юра Борисов выдвинут на престижную международную премию "Золотой глобус", о чём сообщает Variety.

Фото: instagram.com by официальный аккаунт фильма "Анора" в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юра Борисов и Анджелина Джоли

Борисов вошёл в список номинантов в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за свою работу в драматическом фильме "Анора", снятом режиссёром Шоном Бейкером.

В мае этого года картина "Анора", рассказывающая о танцовщице, которая начинает отношения с сыном богатого русского бизнесмена, завоевала главный приз на Каннском кинофестивале. Помимо Юры Борисова, в фильме также снимались известные российские артисты Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Емакасова.

Накануне стало известно, что Юра Борисов получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". Эту награду он разделил с Кираном Калкиным, который также был отмечен в этой же категории за свою работу в фильме "Настоящая боль".

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Уточнения

Юрий Александрович (Юра) Бори́сов (род. 8 декабря 1992, Реутов) — российский актёр театра, кино и телевидения.



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