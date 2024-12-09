Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый врио главы Курской области отправил правительство в отставку
Стало известно, кто одобрил убежище Башару Асаду
С Трампом бесполезно. Зеленский поговорит с Байденом о приглашении Украины в НАТО
5 мест в Пермском крае, которые стоит посетить зимой
Почему баклажаны теряют завязи: критические ошибки в уходе
Как выбрать идеальные окна для комфортного жилья
Выяснилось, от употребления чего в Краснодаре впали в кому девочки-школьницы
Впечатляет — туфли из Волшебника страны Оз были проданы за 32,5 млн долларов
Как защитить свой автомобиль от кражи катализатора в автосервисе

Юра Борисов получил номинацию на престижную международную кинопремию

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российский актёр Юра Борисов выдвинут на престижную международную премию "Золотой глобус", о чём сообщает Variety.

Юра Борисов и Анджелина Джоли
Фото: instagram.com by официальный аккаунт фильма "Анора" в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юра Борисов и Анджелина Джоли

Борисов вошёл в список номинантов в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за свою работу в драматическом фильме "Анора", снятом режиссёром Шоном Бейкером.

В мае этого года картина "Анора", рассказывающая о танцовщице, которая начинает отношения с сыном богатого русского бизнесмена, завоевала главный приз на Каннском кинофестивале. Помимо Юры Борисова, в фильме также снимались известные российские артисты Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Емакасова.

Накануне стало известно, что Юра Борисов получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". Эту награду он разделил с Кираном Калкиным, который также был отмечен в этой же категории за свою работу в фильме "Настоящая боль".

Ранее стало известно, как живёт сейчас любовница Тарзана.

Уточнения

Юрий Александрович (Юра) Бори́сов (род. 8 декабря 1992, Реутов) — российский актёр театра, кино и телевидения. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Новый чешский фильм обогнал по рейтингу Властелина колец и Гладиатора
Шоу-бизнес
Новый чешский фильм обогнал по рейтингу Властелина колец и Гладиатора Аудио 
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания Аудио 
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Садоводство, цветоводство
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода Аудио 
Популярное
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли

Астрономы сделали удивительное открытие — они обнаружили крупнейший резервуар воды во Вселенной.

Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Береговой ракетный комплекс Бастион. Непреодолимый щит морских границ России Дмитрий Плотников Пакистан попал в афганскую ловушку Александр Трубин Если вы не считали, какой у вас ежеминутный доход, то посчитайте — это интересно Сергей Лебедев
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Последние материалы
Стало известно, как сейчас живёт любовница Тарзана
Европа ищет способы задобрить Трампа
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие
В театре Модерн покажут оригинальную постановку Юрия Грымова Кладбище понтов
Эйнштейн ошибался: неожиданный поворот в истории космологической постоянной
Новые правила въезда в Китай для русских туристов, которые начнут действовать с 2025 года
Неудачные контакты: чем закончились эксперименты по поиску внеземной жизни
Басков вспомнил, как Агутин пел для уборщицы на корпоративе
В Госдуму внесли законопроект о введении штрафов за продажу энергетиков детям
Зарплата в этих сферах значительно повысится в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.