Стало известно, как сейчас живёт любовница Тарзана

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Анастасия Шульженко, четыре года назад выступившая с рассказом о своих интимных отношениях с женатым артистом Тарзаном (настоящее имя Сергей Глушко), сменила имидж, вышла замуж и родила ребёнка. Об этом сообщает Радио 1.

Фото: vk.com by канал НТВ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Глушко

Муж певицы Наташи Королёвой признался, что изменил своей возлюбленной, но подчеркнул, что его обманули. Анастасия Шульженко предоставила на телевидении неопровержимые доказательства того, что имела интимную связь со стриптизёром.

Однако Наташа Королёва встала на защиту супруга и заявила, что его не только подставили, но и из квартиры вынесли драгоценности. Она написала заявление в полицию, после чего сообщницу Шульженко Милану-Екатерину Некруц, более известную как поп-певицу Милану Миломанову, стали подозревать в краже и в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.

Позднее выяснилось, что Анастасия Шульженко уже не в первый раз использовала видеоматериал для шантажа, но каждый раз ей удавалось избежать ответственности.

Ранее Николай Басков вспомнил, как Леонид Агутин пел для уборщицы на корпоративе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.