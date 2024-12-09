Басков вспомнил, как Агутин пел для уборщицы на корпоративе

Певец Николай Басков с улыбкой вспомнил, как однажды его коллега Леонид Агутин выступал на корпоративе, где единственным зрителем была уборщица.

Фото: vk.com by канал Леонид Агутин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Леонид Агутин

В программе "Тема" на RU. TV он рассказал, что был ведущим на мероприятии, где должен был выступать Леонид Агутин. Однако заказчик, находясь под воздействием алкоголя, покинул праздник раньше времени, забрав с собой всех гостей.

В банкетном зале остались только певец, Николай Басков, его подруга Арина Шарапова и уборщица, которая мыла полы. Леонид Агутин отказался покинуть сцену, так как ему уже был выплачен гонорар.

"Я никогда не забуду, как Лёня Агутин вышел на сцену: он пел, а уборщица мыла полы. Мы с Ариной Шараповой тогда вели это мероприятие, мы сидели и слушали Агутина", — с теплотой в голосе вспоминает Басков.

Известно, что Леонид Агутин пользуется большой популярностью на частных мероприятиях. Его гонорар может составлять от 1,5 до 4 миллионов рублей.

Ранее Ольга Орлова поделилась, что помогала Николаю Сердюкову сделать предложение руки и сердца Ксении Бородиной.

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ.



Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик, режиссёр театрально-массовых представлений.



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