Орлова рассказала, когда узнала о планах Сердюкова сделать предложение Бородиной

Певица Ольга Орлова в личном блоге рассказала, что Николай Сердюков, возлюбленный Ксении Бородиной, обратился к ней за помощью, чтобы сделать предложение руки и сердца.

Фото: Telegram-канал Ольги Орловой is licensed under public domain Ольга Орлова

Ольга была в курсе планов Николая заранее, так как он нуждался в её поддержке.

"В таких вопросах мой профессионализм незаменим", — отметила певица.

7 декабря Ксения Бородина сообщила о своей свадьбе с Николаем Сердюковым. Она поделилась фотографиями, на которых Николай делает ей предложение во время ночной экскурсии в Эрмитаже. Позже Ксения показала фото помолвочного кольца с бриллиантом в форме сердца.

8 декабря StarHit сообщил, что стоимость помолвочного кольца Бородиной составляет 5 миллионов рублей.

Ранее звезда "Уральских пельменей" рассказала о свадьбе на Мальдивах.

Уточнения

О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая.



Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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