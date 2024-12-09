Стал известен необычный пункт в райдере Niletto, из-за которого певец может не выйти на сцену

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Певец Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) выдвинул необычное требование к организаторам своих выступлений: он хочет, чтобы ему предоставили шоколадное яйцо Kinder. Если это условие не будет выполнено, то, как сообщает Telegram-канал Ural Mash, артист может отказаться выходить на сцену.

Фото: youtube.com by канал RU.TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ NILETTO

Кроме того, стало известно, что перед новогодними корпоративами Niletto увеличил свой гонорар до 5,5 миллиона рублей. Ранее он соглашался выступать за 4 миллиона.

В своих требованиях Данил Прытков указывает, что ему необходимы билеты в бизнес-класс на самолёт или поезд, если поездка не займёт более 12 часов. По городу его должен перевозить автомобиль Mercedes S-класса или BMW 7-й серии, в которых разрешено курить электронные сигареты.

Также он просит предоставить ему шесть упаковок лапши быстрого приготовления, белковый коктейль, 10 энергетиков, виски 12-летней выдержки, вино, две пачки сигарет и кальян со вкусом карамели или ириски.

Отель, в котором будет жить артист, должен быть пятизвёздочным и находиться в пешей доступности от концертной площадки. Сам артист хочет проживать в люксовом номере, а его команда — в стандартных номерах.

Ранее жена Константина Эрнста была замечена на публике в шубе, стоимость которой оценивается в миллионы рублей.

Уточнения

Niletto (настоящее имя — Данил Серге́евич Прытко́в; род. 1 октября 1991, Тюмень, РСФСР, СССР) — российский певец, танцор. Участник проекта «Песни» на телеканале ТНТ (1, 2 сезон), а также проекта «Русский ниндзя» на «Первом канале».



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