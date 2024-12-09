Жена Константина Эрнста появилась на публике в шубе за миллионы рублей

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья посетила мероприятие по случаю открытия катка в ГУМе в шубе необычного оттенка.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Софьи Эрнст в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Софья Эрнст

Как и многие другие представители российского шоу-бизнеса, она стала гостьей традиционного праздника в центре столицы. Для выхода в свет Софья Эрнст выбрала шубу из недавно открывшегося бутика "Хохлома х Алена Ахмадуллина".

Как сообщает Леди.Mail, стоимость такого наряда составляет почти пять миллионов рублей. Она дополнила свой образ акцентными серьгами, а волосы собрала в высокую причёску.

Также на мероприятии появилась артистка Елена Захарова, которая выбрала ярко-розовый горнолыжный комбинезон.

Ранее стало известно, как выглядела Алиса Фрейндлих на своём юбилее.

Уточнения

Константи́н Льво́вич Эрнст (род. 6 февраля 1961, Москва, СССР) — советский и российский медиаменеджер, продюсер, режиссёр, сценарист, телеведущий.



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