Алиса Фрейндлих отметила 90-летие в Санкт-Петербурге: как выглядит актриса

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Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих отпраздновала свой 90-летний юбилей в Санкт-Петербурге, куда пришли поздравить её многочисленные коллеги. Актриса Юлия Пересильд поделилась в своём личном блоге фотографиями с этого мероприятия.

Фото: vk.com by канал ТВ Центр, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алиса Фрейндлих

Пересильд рассказала, что специально приехала из Москвы, чтобы поздравить Алису Фрейндлих.

"Алиса Бруновна! С днём рождения! Я не знаю, сколько вам лет, но я вижу в ваших глазах любовь и вечность! Спасибо моему другу Никите Владимирову (и вашему внуку) за этот вечер и возможность прикоснуться к вам! Я восхищаюсь вами! Люблю вас! И самое главное — желаю вам здоровья и сил!" — написала Юлия Пересильд.

Актриса также поделилась видео с торжества, на котором Алиса Фрейндлих задувала свечи на торте. Звезда театра и кино улыбалась и выглядела очень энергично в блузке с леопардовым принтом.

Ранее стало известно, что Анна Седокова развелась с третьим мужем.

Уточнения

Али́са Бру́новна Фре́йндлих (род. 8 декабря 1934, Ленинград) — советская и российская актриса театра и кино, певица.



Юлия Сергеевна Переси́льд (род. 5 сентября 1984, Псков) — российская актриса театра и кино.



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