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Певица Анна Седокова официально развелась с третьим супругом

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

9 декабря 2024 года певица Анна Седокова официально оформила развод со своим третьим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Анна Седокова и Янис Тимма
Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Седокова и Янис Тимма

Суд удовлетворил иск артистки о расторжении брака, который длился четыре года. У пары нет совместных детей.

В сентябре Анна Седокова объявила о расставании с мужем, подчеркнув, что спасать этот брак уже нет смысла. В октябре она подала иск в суд. Поклонники надеялись, что за два месяца возлюбленные смогут наладить отношения и преодолеть кризис.

Артистка постоянно подогревала слухи о воссоединении с мужем, посещая матчи его команды и даже демонстрируя подаренные им цветы. Однако недавно она заявила, что устала разочаровываться в людях, намекнув на новые проблемы в отношениях с избранником.

У Анны Седоковой трое детей от бывших партнёров — дочери Алина и Моника, а также сын Гектор.

Ранее Шаман раскрыл место жительства после развода.

 

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; род. 2 июля 1992 год, Краслава, Латвия) — латвийский баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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