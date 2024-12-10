Алёна Водонаева призвала не ругать звезду Слова пацана за прыщи на лице

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Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева объяснила, почему нельзя ругать за акне юного актёра Леона Кемстача, известного по роли Пальто в сериале "Слово пацана".

Фото: https://vk.com/leon_kemstach by ВК-аккаунт Леона Кемстача is licensed under public doman Актёр Леон Кемстач

Алёна Водонаева, которая всегда очень строго оценивает внешность людей, заступилась за 16-летнего актёра Леона Кемстача.

Она опубликовала в Telegram-канале фрагмент интервью с молодым артистом. На кадрах заметны высыпания на лице Леона. Прыщи плотно покрывают щёку знаменитости.

"Пожалуйста, не надо обсуждать в комментариях кожу подростка. Это же не сало, которое взрослый человек добровольно нажрал и не отекшее от алкоголя и филлеров лицо какой-нибудь звезды. Это несовершеннолетний ребёнок", — выразила своё мнение звезда телестройки.

Алёна Водонаева не раз признавалась, что осталась под впечатлением от игры Никиты Кологривого. Он считает его талантливым и харизматичным актёром.

Уточнения

Лео́н Ильи́ч Ке́мстач (род. 1 августа 2008, Санкт-Петербург, Россия) — российский актёр кино и телевидения. Известен благодаря главной роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».



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