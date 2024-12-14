Волочкова рассказала, как и с кем планирует отметить Новый год

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова поведала, как встретит новый 2025 год.

Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman Балерина Анастасия Волочкова

Экс-прима Большого театра рассказала, что новогоднюю ночь хочет традиционно провести в кругу друзей и близких в тёплой домашней обстановке. Особенно она ждёт в гости свою дочь Ариадну.

Ранее Анастасия Волочкова обратилась к своей матери Тамаре Владимировне в день рождения родительницы.

"Ко мне приезжает дочь с парнем. Я готовлю салаты лёгкие, закусочки, если есть настроение. Иногда встречаюсь с гостями, ко мне приходит много друзей", — цитирует слова звезды балета "Вечерняя Москва".

Волочкова рассказала, что заранее украсила свой дом к новогоднему празднику, нарядила большую ёлку. Таким образом Анастасия создала себе праздничное настроение.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.