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Волочкова рассказала, как и с кем планирует отметить Новый год

0:54
Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова поведала, как встретит новый 2025 год.

Балерина Анастасия Волочкова
Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman
Балерина Анастасия Волочкова

Экс-прима Большого театра рассказала, что новогоднюю ночь хочет традиционно провести в кругу друзей и близких в тёплой домашней обстановке. Особенно она ждёт в гости свою дочь Ариадну.

Ранее Анастасия Волочкова обратилась к своей матери Тамаре Владимировне в день рождения родительницы.

"Ко мне приезжает дочь с парнем. Я готовлю салаты лёгкие, закусочки, если есть настроение. Иногда встречаюсь с гостями, ко мне приходит много друзей", — цитирует слова звезды балета "Вечерняя Москва".

Волочкова рассказала, что заранее украсила свой дом к новогоднему празднику, нарядила большую ёлку. Таким образом Анастасия создала себе праздничное настроение.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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