Волочкова рассказала, как и с кем планирует отметить Новый год

Балерина Анастасия Волочкова поведала, как встретит новый 2025 год.
Экс-прима Большого театра рассказала, что новогоднюю ночь хочет традиционно провести в кругу друзей и близких в тёплой домашней обстановке. Особенно она ждёт в гости свою дочь Ариадну.
Ранее Анастасия Волочкова обратилась к своей матери Тамаре Владимировне в день рождения родительницы.
"Ко мне приезжает дочь с парнем. Я готовлю салаты лёгкие, закусочки, если есть настроение. Иногда встречаюсь с гостями, ко мне приходит много друзей", — цитирует слова звезды балета "Вечерняя Москва".
Волочкова рассказала, что заранее украсила свой дом к новогоднему празднику, нарядила большую ёлку. Таким образом Анастасия создала себе праздничное настроение.
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
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